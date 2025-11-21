Tenso. Pedro arrasa Marisa Susana: «Está-se a perder no jogo»

No Secret Story 9, Pedro e Marisa Susana entraram em conflito. Pedro acusou a amiga de se meter em conversas que não são as suas e diz ainda que a colega se perdeu no jogo. Marisa Susana não se deixou ficar. O ambiente ficou tenso entre os dois.
Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA SUSANA - 761 20 20 17
