Tenso. Pedro arrasa Marisa Susana: «Está-se a perder no jogo»

No Secret Story 9, Pedro e Marisa Susana entraram em conflito. Pedro acusou a amiga de se meter em conversas que não são as suas e diz ainda que a colega se perdeu no jogo. Marisa Susana não se deixou ficar. O ambiente ficou tenso entre os dois.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA SUSANA - 761 20 20 17

