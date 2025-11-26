Tenso: Reações divididas à saída de Bruno e críticas a Dylan incendiam a casa

No Secret Story 9, após a desistência de Bruno, Liliana não esconde o alívio e solta uma gargalhada, dizendo que é “menos um concorrente” na casa. A concorrente critica ainda Dylan, afirmando que ele tentou antecipar-se à desistência de Bruno para se aproximar de outras pessoas. Na cozinha, Dylan e Bruna lamentam a saída do amigo, embora Bruna admita que foi o melhor, pois quanto mais tempo ele ficasse, pior seria. Já no quarto, Pedro condena a postura de Dylan, dizendo que o concorrente devia refletir sobre o que fez em vez de implorar por um bom ambiente até à final.

Bruno desiste do Secret Story 9 após sanção da Voz e deixa colegas em choque - Secret Story - TVI

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.

Votação para salvar:

DYLAN – 761 20 20 07

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 9!