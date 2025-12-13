Teorias sem fim! Marisa dispara nova ideia para o segredo de Ana

No Secret Story 9, as teorias para o segredo de Ana, não param de surgir. Na sala, Marisa, Leandro e Pedro disparam teorias para o segredo de Ana. A concorrente permanece imóvel, sem dizer uma palavra. No momento, Marisa dispara uma teoria nunca dita: «A Ana cresceu na terra dos pastorinhos».

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

Veja aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 9