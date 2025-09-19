Teresa Silva 'rasga' Liliana: «Ela mete em hipótese uma relação quando foi pedida em casamento?»

No Diário do Secret Story 9, Teresa Silva, Jéssica Vieira e Adriano Silva Martins comentaram a proximidade de Liliana e Fábio e não se contiveram nas críticas à concorrente, uma vez que tem uma relação com Zé, que a pediu em casamento em plena gala de estreia. Veja tudo.

Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa.

Vote para SALVAR o seu favorito:



BRUNA – 761 20 20 03

BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05

DYLAN – 761 20 20 07

PEDRO – 761 20 20 18

