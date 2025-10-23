Já chegámos ao whatsapp!
«Teve um cancro na garganta?»: Rui aponta para segredo

No Secret Story 9, Ana Cristina acerta o dilema que apareceu na casa. A concorrente teve direito a pistas para um segredo e levou com ela alguns colegas, que foram confrontados com um cenário de hospital. Raquel aponta para uma teoria e Rui para outra. Veja tudo - nenhuma das duas está errada, mas a quem pertencem estes segredos?

Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARIANA – 761 20 20 15
RUI – 761 20 20 19

Acompanhe, ao minuto, tudo o que acontece na casa mais vigiada do País.

  • Hoje às 12:12
Segredos

Inês lança bomba! Concorrente desconfia do segredo em comum de Mariana e Rui
02:34

08:57
Concorrentes fazem marcação cerrada a Bruno após pistas de segredo: e tudo por causa de cicatrizes
05:19

13:29 Ontem
Nova pista surge na casa e Leandro acerta em cheio
03:14

13:06 Ontem
Joana muito perto da verdade sobre Vera e Fábio. Eis as melhores imagens
01:51

19:11 14 out
Acertou no segredo, mas falhou no concorrente: Este foi o segundo Botão dos Segredos do dia
02:57

17:19 14 out
Fábio engana Liliana, que está aflita com história de amor com Vera: «Estás mais aliviada?»
01:44

15:43 14 out
Liliana 'destronada': Há um novo concorrente no fim do ranking de Popularidade. E ninguém esperava

Hoje às 10:25
Bruno é o concorrente menos popular esta semana

Hoje às 10:22
Zé quebra silêncio sobre Liliana com revelações bombásticas: «Deixei de a amar» e «não é só pela traição»

Há 3h e 55min
Zé esclarece toda a verdade sobre a história com Liliana - fotos

Há 3h e 55min
Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias

26 set, 09:05
Malas feitas, lágrimas e uma decisão radical: Tudo sobre a maior discussão do casal Liliana e Fábio

Há 14 min
Catarina Miranda reage a gesto inesperado de Daniela Santos

Há 29 min
Afinal, o que significa mesmo a expressão de Dylan? O ‘chatGPT’ tira todas as dúvidas

Há 53 min
A camisola que deu tanto que falar. Zé confessa: «Encharcámos de perfume»

Há 1h e 24min
Zé revela posição da família de Liliana: «O que quiseram fazer ao não enviar prenda...»

Há 1h e 34min
Furioso, Dylan ameaça desistir e faz as malas: «Vou-me pôr daqui para fora, já me está a meter nojo»
02:24

Hoje às 08:50
Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar
08:44

17 out, 00:18
As imagens que mais deram que falar e abalaram a casa: Veja a desistência de Leandro
02:31

17 out, 00:10
Leandro desiste do Secret Story 9? Em choque, colegas acabam em lágrimas
07:00

16 out, 18:31
«Elas falam muito debaixo dos lençóis»: Lídia expõe proximidade entre Vera e Inês
02:21

16 out, 18:19
Catarina Miranda reage a gesto inesperado de Daniela Santos

Há 29 min
A camisola que deu tanto que falar. Zé confessa: «Encharcámos de perfume»

Há 1h e 24min
Zé revela posição da família de Liliana: «O que quiseram fazer ao não enviar prenda...»

Há 1h e 34min
Zé traiu ou não Liliana? Toda a verdade na voz do próprio: «Deixei-a muitas vezes sozinha a chorar»

Há 1h e 44min
Vânia Sá já tem um concorrente favorito do “Secret Story 9”. E é inesperado: «O único normal nesta casa!»

Há 2h e 59min
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

17 out, 12:13
Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos
05:09

17 out, 01:21
Leandro emociona-se ao assistir a todas as reações dos colegas após falsa desistência
09:26

16 out, 22:10
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

14 out, 18:50
Jéssica Vieira declara-se a pessoa especial: "Amo-te para sempre"

Ontem às 16:29
Não foi só a agressão. Eis a coincidência que une Marco, do primeiro «Big Brother, a Vera, do «Secret Story»

Ontem às 09:43
Antes da saída de Vera, estas foram as expulsões mais marcantes em reality shows da TVI!

21 out, 15:25
Antes dos estalos de Vera: recorde as agressões mais marcantes em reality shows da TVI!

21 out, 12:58
Marie volta para os braços do namorado mais velho e toma atitude que está a dar que falar

21 out, 09:38
