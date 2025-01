Tiago Rufino arrasa Patrícia Carvalho: «Anda toda fina, vai-se ao quarto tem a roupa toda espalhada»

No Secret Story - Desafio Final, como responsável pela limpeza dos quartos, o Tiago chama a atenção de vários concorrentes para a desarrumação. O alvo principal é a Patrícia, que tem vários pertences espalhados e prefere esticar o cabelo. No confessionário, o Tiago aponta vários defeitos à Patrícia e a concorrente, por sua vez, admite que descobriu o ponto fraco do rival. Já no quarto, os dois concorrentes desentendem-se. Por fim, a Patrícia cede e põe a sua roupa na lavandaria, aproveitando para prevaricar às escondidas…