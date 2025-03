No Especial do Secret Story - Desafio Final, Tiago Rufino implacável com Inês Morais. O concorrente considera Inês o «lobo mau» e que vai virar o jogo contra Daniela Morais a qualquer momento. Isto porque durante a tarde a amizade de Daniela Santos e Inês Morais foi posta em causa, por causa de um mexerico.