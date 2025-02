Tiago Rufino: «Está a irritar-me dizerem que estou debaixo da asa do Miguel»

No Secret Story - Desafio Final, o Tiago aproveita a dinâmica para dizer que está cansado que refiram que ele tem medo do Miguel ou que está sob a asa dele. A Inês reage e reforça a ideia de que o Miguel faz o que quer do Tiago que aproveita o jogo que ele lhe dá. Os dois discutem aos gritos, a Inês acusa o Tiago de ser uma marioneta do Miguel. Quem se diverte a assistir a toda a discussão é o Miguel que de pé finge ser o maestro desta “grande orquestra”!