Tiago Rufino faz revelação sobre atitude de Vânia Sá: «Levei a mal...»

O lanche entre Daniela Santos e Tiago Rufino continua e, no confessionário, Inês Morais mantém-se a ouvir tudo.

Tiago comenta que entende o atrito entre Joana Diniz e Ossman Idrisse, considerando natural não se gostar de alguém mesmo que essa pessoa não tenha feito nada.

Sobre Vânia, Tiago revela ter ficado magoado por a concorrente o ter considerado o “mais dispensável”, quando ambos já se conheciam fora do programa. Afirma que não concordou com várias atitudes de Vânia, mas falou sempre a sós com a concorrente. Para o Tiago, Vânia entrou com o propósito de representar aqueles que não gostam da Inês, ser a “barraqueira de serviço” e conseguir provar que conseguia meter a Inês a um canto. Daniela considera que, agora que a Vânia desistiu de fazer frente a Inês, decidiu fazê-lo consigo.

Fora do confessionário, Inês pede a Joana para ser sua cúmplice e dizer que esteve a dormir este tempo todo, para que caia por terra a ideia que têm de que assistiu ao lanche.