Tiago Rufino irritado com Ossman desabafa no Confessionário: «O único sonso nesta casa se calhar...»

No Última Hora do Secret Story - Desafio Final, Tiago confronta Ossman assumindo não ter gostado da questão que o concorrente fez durante o “chupa-limão”. Tiago acusa-o de ter sido sonso e de querer destabilizar a sua relação com Daniela, criando dúvidas. Ossman defende-se, dizendo que não sabia qual seria a resposta de Tiago e condena a atitude deste. Tiago continua a afirmar que Ossman fez a pergunta com segunda intenções, pois sabia que a Daniela não ia gostar da sua resposta. Ossman não gosta que o concorrente duvide das suas intenções. Os dois continuam a troca de argumentos de forma mais efusiva e terminam sem chegar a um consenso.