Tiago Rufino provoca João Ricardo ao acordar: «Bom dia... queres um abracinho?»

No Secret Story - Desafio Final, o Tiago mete-se com o João para lhe dar um abraço e o João recusa, referindo ironicamente a questão da intimidade entre eles e remetendo para a situação da água. Pouco depois, a Daniela adverte o Tiago que esta questão de se picarem pode correr mal e o Tiago conta que ainda ontem o João se meteu com ele por causa das orelhas. O concorrente acaba por confessar que quer quebrar o gelo com João pois se deixar de falar torna tudo mais tenso.