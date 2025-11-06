«Tinha 23 euros na conta»: A história por trás do último segredo desvendado

No Última Hora do Secret Story 9, após Inês tocar no botão, por achar ter acertado no segredo de Ana Cristina, a concorrente avança para a sala e tanto a Voz como Ana Cristina confirmam tudo o que Inês queria saber. Recorde-se que, este segredo ainda não tinha vindo a público. Como Inês acertou, todo o dinheiro de Ana Cristina é transferido para a conta de Inês. O segredo "Fiz doações de óvulos por dinheiro" tem uma história por trás. Saiba tudo e veja todas as reações!

