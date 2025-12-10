Já chegámos ao whatsapp!
Toca o botão dos segredos e Inês acerta em cheio no segredo de Pedro: «Tenho a mãe dos meus filhos na casa»

Secret Story: Inês acerta em cheio no segredo de Pedro 

  • Há 2h e 57min
Pedro explica a chorar desentendimento mais forte com Marisa: «Foi um ciúme e arrependo-me…»
Pedro explica a chorar desentendimento mais forte com Marisa: «Foi um ciúme e arrependo-me…»

22:48 Ontem
22:40 Ontem
21:56 Ontem
Ana até se sente mal. Estas são as reações de profundo choque à revelação do segredo de Pedro
Ana até se sente mal. Estas são as reações de profundo choque à revelação do segredo de Pedro

21:53 Ontem
Pedro ‘desmascarado’ no Especial de hoje? Inês carrega no segredo mais aguardado

19:13 Ontem
As 'peças juntaram-se'! Ana e Inês chocadas com possível revelação de segredo bombástico
As 'peças juntaram-se'! Ana e Inês chocadas com possível revelação de segredo bombástico

17:46 Ontem
Estrela de reality show anuncia a própria morte aos 45 anos após luta contra cancro

Estrela de reality show anuncia a própria morte aos 45 anos após luta contra cancro

Ontem às 15:44
Há 2h e 48min
Segredo de Pedro é revelado. E o momento é o mais épico de sempre
Segredo de Pedro é revelado. E o momento é o mais épico de sempre

Há 2h e 52min
A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

29 out, 12:25
Há 2h e 51min
O que ninguém esperava aconteceu. Marisa acaba com o próprio segredo. «Estão juntos?»

O que ninguém esperava aconteceu. Marisa acaba com o próprio segredo. «Estão juntos?»

Há 39 min
Segredo de Pedro é revelado. E o momento é o mais épico de sempre do Secret Story

Segredo de Pedro é revelado. E o momento é o mais épico de sempre do Secret Story

Há 2h e 29min
Ontem às 19:13
“Quem diria?”: Comentador do Secret Story surpreende tudo e todos ao surgir irreconhecível

“Quem diria?”: Comentador do Secret Story surpreende tudo e todos ao surgir irreconhecível

Ontem às 17:04
Momento inesperado junta Dylan, Rui e alguém do Secret Story, mas não é quem está à espera

Momento inesperado junta Dylan, Rui e alguém do Secret Story, mas não é quem está à espera

Ontem às 16:52
Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar
Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar

Há 2h e 1min
Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação
Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação

Há 2h e 23min
Irmã de Marisa comenta comportamento da concorrente após conflitos: «Ela devia aproveitar mais»
Irmã de Marisa comenta comportamento da concorrente após conflitos: «Ela devia aproveitar mais»

Ontem às 18:49
Há futuro para a relação de Liliana e Fábio? Amigas da concorrente voltam a dar a cara
Há futuro para a relação de Liliana e Fábio? Amigas da concorrente voltam a dar a cara

Ontem às 18:11
É unânime: Ex-concorrentes do Secret Story não acreditam num futuro entre Fábio e Liliana
É unânime: Ex-concorrentes do Secret Story não acreditam num futuro entre Fábio e Liliana

9 dez, 10:05
Ontem às 17:04
Ontem às 16:52
Contagem decrescente! Maria Botelho Moniz mostra a «preparação» para o maior desafio da sua carreira

Contagem decrescente! Maria Botelho Moniz mostra a «preparação» para o maior desafio da sua carreira

Ontem às 16:26
Trio improvável de ex-Secret Story une-se e diverte com vídeos nas redes sociais
Trio improvável de ex-Secret Story une-se e diverte com vídeos nas redes sociais

Ontem às 16:20
Ontem às 15:44
Há 2h e 51min
Pedro Jorge confronta Marisa depois de imagens polémicas: «Ouvi muito bem o que disseste»
Pedro Jorge confronta Marisa depois de imagens polémicas: «Ouvi muito bem o que disseste»

9 dez, 22:31
Marisa aproveita chuva de críticas a Leandro para também apontar o dedo: «Não tinha de ficar ofendido»
Marisa aproveita chuva de críticas a Leandro para também apontar o dedo: «Não tinha de ficar ofendido»

9 dez, 22:18
Marcia Soares partilha testemunho poderoso: «É o momento certo para dizer que não»

Marcia Soares partilha testemunho poderoso: «É o momento certo para dizer que não»

9 dez, 21:31
«Revoltado» e «Liliana 2.0»: Pedro é arrasado pelas colegas
«Revoltado» e «Liliana 2.0»: Pedro é arrasado pelas colegas

9 dez, 20:07
Recente decisão de Ruben e Tatiana Boa Nova sobre o filho é alvo de muitas críticas. Ex-concorrente já justificou

Recente decisão de Ruben e Tatiana Boa Nova sobre o filho é alvo de muitas críticas. Ex-concorrente já justificou

9 dez, 15:01
Ao lado de pessoa especial, Ana Barbosa mostra-se "milionária": "Não se preocupem!"

Ao lado de pessoa especial, Ana Barbosa mostra-se "milionária": "Não se preocupem!"

7 dez, 21:14
Soraia Moreira devastada: "Apesar das tentativas de ajuda, não resistiu. Choro muitas vezes ao ver vídeos deste rapaz"

Soraia Moreira devastada: "Apesar das tentativas de ajuda, não resistiu. Choro muitas vezes ao ver vídeos deste rapaz"

7 dez, 20:15
Após três meses e com companhia especial, Francisco Monteiro garante: "Tudo a ficar no devido lugar"

Após três meses e com companhia especial, Francisco Monteiro garante: "Tudo a ficar no devido lugar"

7 dez, 08:09
Em foto inédita, João Monteiro confessa: "Parece mais pesado num sábado à tarde"

Em foto inédita, João Monteiro confessa: "Parece mais pesado num sábado à tarde"

6 dez, 18:00
