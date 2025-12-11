Já chegámos ao whatsapp!
Todos contra Leandro? O concorrente assiste ao pequeno-almoço dos colegas no confessionário

No Extra do Secret Story, vemos imagens do pequeno-almoço especial entre Marisa, Pedro, Liliana, Fábio, Inês e Ana, por terem tido sucesso ao ignorar Leandro durante um dia inteiro. Já Leandro foi convidado pela Voz a assistir a tudo a partir do confessionário e este terá visto os colegas a "cortar na casaca" dele. 

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

  • Secret Story
  • Ontem às 23:21
