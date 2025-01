Todos os detalhes sobre o roubo de identidade de Diogo Alexandre: «Em 5 dias fui logo apanhado»

No programa «V+ Fama», transmitido no passado dia 8 de dezembro, Adriano Silva Martins analisou as mais recentes novidades do mundo dos famosos.

Entre elas, destacou-se o caso de Diogo Alexandre, ex-concorrente do «Secret Story», que foi vítima de roubo de identidade nas redes sociais. O vencedor da oitava edição do «Secret Story - Casa dos Segredos» foi convidado do «V+ Fama» e revelou todos os pormenores do sucedido a Adriano Silva Martins, António Leal e Silva, Pedro Caldeira e Guilherme Castelo Branco.