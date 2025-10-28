«Transgénero, doença rara ou doação de óvulos»: Sem saberem, concorrentes estão perto de dois segredos

No Secret Story 9, surge uma nova pista na casa. Concorrentes debatem teorias. Entre 'mudança de sexo' e 'doenças graves', há várias perspectivas. Bruna decifra pista e está perto de segredo: «Doação de esperma ou de óvulos». Dylan, Ana Cristina e Raquel debatem o mesmo assunto. Recorde-se de que alguém esconde os seguintes segredos: «Fiz doação de óvulos por dinheiro» e «Fui diagnosticado/a com um linfoma».

Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:

ANA – 761 20 20 01

BRUNO – 761 20 20 04

MARIANA – 761 20 20 15

MARISA – 761 20 20 16

MARISA SUSANA – 761 20 20 17

PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa ao minuto!