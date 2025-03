«Três coelhos de uma cajadada só»? A nova teoria de Daniela Santos sobre Miguel Vicente

No Secret Story - Desafio Final, no Quarto Azul, Miguel pergunta a Joana se vai votar nele para chefe de limpezas. Daniela, que entra no Quarto, afirma que isso não vai acontecer se o colega continuar a atacar a concorrente. Joana afirma, num tom irónico, que tem todo o gosto em votar no colega e que não esperava nada de mal da parte de Miguel.

Mais tarde, Daniela questiona Miguel sobre o porquê de não ter dito que confiava em Joana, já que na Gala mencionou apenas o nome de Ossman. O algarvio responde que Claúdio lhe perguntou quem o suportava e que Joana mostrou o oposto, quando afirmou que o queria ver pelas costas. Joana intervém e justifica que disse o nome do colega por ser um vencedor e sem ele ser mais fácil ganhar. O concorrente afirma que é uma pedra no sapato do colega, ao que esta responde que este está enganado.

Já sem Miguel no Quarto, Daniela partilha com Joana, Iury que o colega está a tentar que Inês e Bruno intervenham em defesa de Joana para matar três coelhos de uma cajadada.