Triângulo Explosivo? Pedro Jorge no centro da guerra entre as duas Marisas

No Secret Story 9, o ambiente na casa azedou de vez com a criação de um triângulo inesperado entre Pedro Jorge, Marisa e Marisa Susana. As duas concorrentes, que já tiveram uma relação pacífica, estão agora em rota de colisão, trocando farpas e picardias constantes. A causa? Ciúmes, mal-entendidos e a proximidade de Pedro Jorge com ambas.

Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

DYLAN – 761 20 20 07

LEANDRO – 761 20 20 12

PEDRO - 761 20 20 18

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País