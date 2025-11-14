Triângulo Explosivo? Pedro Jorge no centro da guerra entre as duas Marisas

No Secret Story 9, o ambiente na casa azedou de vez com a criação de um triângulo inesperado entre Pedro Jorge, Marisa e Marisa Susana. As duas concorrentes, que já tiveram uma relação pacífica, estão agora em rota de colisão, trocando farpas e picardias constantes. A causa? Ciúmes, mal-entendidos e a proximidade de Pedro Jorge com ambas.
Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
DYLAN – 761 20 20 07
LEANDRO – 761 20 20 12
PEDRO - 761 20 20 18