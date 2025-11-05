Trio contra Leandro, mas o concorrente rebate: «Vocês não são o meu público»

No Secret Story 9, Bruna perdeu a paciência com Leandro e não poupou nas palavras. A concorrente acusou o colega de ser um “bom samaritano e hipócrita”, gerando um momento de grande tensão na casa. Após este acontecimento, Raquel, Ana Cristina e Bruna, viram-se contra Leandro e o concorrente afirma: «Vocês não são o meu público».

Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

PEDRO – 761 20 20 18

RAQUEL – 761 20 20 22

Veja também: É destemido e adora mistérios? Inscreva-se aqui no próximo Secret Story

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País