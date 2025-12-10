Trio improvável de ex-Secret Story une-se e diverte com vídeos nas redes sociais

Foi com muita animação que Dylan, Rui (ex-concorrentes do Secret Story 9) e Zé, o ex-noivo de Liliana, se juntaram no ginásio para um treino que rapidamente conquistou os fãs. Os três partilharam vários vídeos onde se vê não só o esforço físico, mas também o clima de brincadeira e amizade que marcou o momento.

Entre máquinas, pesos e desafios improvisados, o grupo mostrou-se completamente à vontade, trocando risos e motivando-se mutuamente. O resultado? Um conjunto de vídeos que misturam treino e boa energia, provando que a companhia certa faz toda a diferença, até no ginásio.