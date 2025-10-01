Troca de carícias: Liliana admite que Fábio não lhe é indiferente

No Secret Story 9, Fábio isolou-se no quarto e acabou por chorar, até que Liliana se aproximou para tentar perceber o que se passava. Em lágrimas, o concorrente admitiu que normalmente é frio, mas que, quando coloca sentimentos em jogo, acaba por ser demasiado intenso e prejudicar-se. A conversa emocionou também Liliana, que se mostrou arrependida das escolhas que tem feito por ser tão intensa e confessou lamentar a relação que mantém fora da casa e as pessoas que está a desapontar. No confessionário, a Voz confrontou-a com o facto de há poucos dias ter negado qualquer sentimento por Fábio, ao que Liliana reconheceu ser incoerente.
