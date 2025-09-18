Ao Minuto

22:31
Concorrente com bananofobia testado ao limite: banana gigante invade a casa - Big Brother
02:14

Concorrente com bananofobia testado ao limite: banana gigante invade a casa

22:29
De ir às lágrimas! Rui e Mariana recebem missão secreta e as reações são imperdíveis - Big Brother
06:17

De ir às lágrimas! Rui e Mariana recebem missão secreta e as reações são imperdíveis

22:21
Rui e Mariana sozinhos e cúmplices. Saiba o que une estes dois concorrentes - Big Brother
02:24

Rui e Mariana sozinhos e cúmplices. Saiba o que une estes dois concorrentes

22:15
Bruna critica Marisa e dispara frase polémica - Big Brother
05:15

Bruna critica Marisa e dispara frase polémica

22:08
Sem solução para problemas? Bruna ponta o dedo a Marisa - Big Brother
02:25

Sem solução para problemas? Bruna ponta o dedo a Marisa

22:05
«Ela não é coerente»: Ana lança farpa polémica a concorrente - Big Brother
07:10

«Ela não é coerente»: Ana lança farpa polémica a concorrente

21:56
Troca de farpas explosiva. Lídia não perdoa Marisa Susana: «Tem conversas de rotunda» - Big Brother
03:14

Troca de farpas explosiva. Lídia não perdoa Marisa Susana: «Tem conversas de rotunda»

21:51
«Pensei em duas pessoas»: Vera confessa quem lhe fez falta no tempo que esteve fora - Big Brother
01:39

«Pensei em duas pessoas»: Vera confessa quem lhe fez falta no tempo que esteve fora

21:34
Rui acredita que pista do bebé pode estar ligada à cruz misteriosa - Big Brother
07:29

Rui acredita que pista do bebé pode estar ligada à cruz misteriosa

21:13
Depois de ter acesso a pistas, Dylan levanta suposições sobre segredos - Big Brother
02:48

Depois de ter acesso a pistas, Dylan levanta suposições sobre segredos

21:05
Pistas entram na casa! Dylan recebe privilégio e deixa colegas em êxtase - Big Brother
03:48

Pistas entram na casa! Dylan recebe privilégio e deixa colegas em êxtase

21:02
Pazes feitas? Lídia e Marisa Susana em conversa franca: «Disseste que era perigosa» - Big Brother
09:40

Pazes feitas? Lídia e Marisa Susana em conversa franca: «Disseste que era perigosa»

20:57
Carícias e muita cumplicidade: Vera volta à casa... e aos 'braços' de Dylan - Big Brother
01:57

Carícias e muita cumplicidade: Vera volta à casa... e aos 'braços' de Dylan

19:51
Melhores amigas por um fio? Ana Cristina e Raquel entram em confronto: «Estás contra mim» - Big Brother
04:02

Melhores amigas por um fio? Ana Cristina e Raquel entram em confronto: «Estás contra mim»

19:44
Liliana desespera com Marisa Susana: «Ela está a perseguir-me» - Big Brother
03:05

Liliana desespera com Marisa Susana: «Ela está a perseguir-me»

19:38
Missão torna-se realidade? Pedro faz confissão a Ana: «Acho que estou a ficar apaixonado» - Big Brother
02:23

Missão torna-se realidade? Pedro faz confissão a Ana: «Acho que estou a ficar apaixonado»

19:34
Ana põe teoria em cima da mesa e acusa Lídia e Bruno Miguel de 'estratégia': «Ele não quer sair» - Big Brother
03:07

Ana põe teoria em cima da mesa e acusa Lídia e Bruno Miguel de 'estratégia': «Ele não quer sair»

19:31
Botão dos segredos agita a casa: Será que Mariana foi descoberta? - Big Brother
04:05

Botão dos segredos agita a casa: Será que Mariana foi descoberta?

19:26
Marcia Soares critica Liliana e as «mãos na coxa»: «Ela deixa que ele lhe toque» - Big Brother
03:53

Marcia Soares critica Liliana e as «mãos na coxa»: «Ela deixa que ele lhe toque»

19:26
Fábio Daniel critica Liliana: «Lágrimas de quem sabe que já não volta atrás» - Big Brother
03:53

Fábio Daniel critica Liliana: «Lágrimas de quem sabe que já não volta atrás»

19:22
Liliana não impõe limites com Fábio? Concorrente é duramente criticada e acaba em lágrimas - Big Brother
03:44

Liliana não impõe limites com Fábio? Concorrente é duramente criticada e acaba em lágrimas

19:19
Vera está de regresso à casa e a Voz deixa tudo em pratos limpos: «Este assunto fica aqui encerrado» - Big Brother
04:20

Vera está de regresso à casa e a Voz deixa tudo em pratos limpos: «Este assunto fica aqui encerrado»

19:15
Surpresa! Vera regressa à casa e os concorrentes ficam em êxtase: Veja todas as reações - Big Brother
01:35

Surpresa! Vera regressa à casa e os concorrentes ficam em êxtase: Veja todas as reações

19:12
No centro do furacão! Marisa Susana acusada de «falta de dignidade», e há gritos e provocações - Big Brother
03:20

No centro do furacão! Marisa Susana acusada de «falta de dignidade», e há gritos e provocações

18:52
Quem são as plantas da casa? Há um concorrente colocado em cheque: «Não está presente» - Big Brother
02:14

Quem são as plantas da casa? Há um concorrente colocado em cheque: «Não está presente»

Troca de farpas explosiva. Lídia não perdoa Marisa Susana: «Tem conversas de rotunda» - Big Brother

No Secret Story 9, a tarde ficou marcada por momentos de tensão e troca de acusações entre Marisa Susana e Lídia. Durante a discussão, Lídia criticou a colega, acusando-a de manter "conversas de rotunda", ou seja, diálogos que não chegam a conclusão nenhuma. A polémica não ficou por aí. Ana tomou o partido de Lídia e reforçou a ideia de que Marisa Susana pode estar a adotar uma postura manipuladora dentro da casa, destacando ainda que a concorrente apresenta diferentes opiniões consoante a situação.

Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa. 

Vote para SALVAR o seu favorito:
 
BRUNA – 761 20 20 03
BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05
DYLAN – 761 20 20 07
PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe tudo o que se passa na casa do Secret Story ao minuto!

Concorrente com bananofobia testado ao limite: banana gigante invade a casa
02:14

Concorrente com bananofobia testado ao limite: banana gigante invade a casa

Há 2h e 10min
De ir às lágrimas! Rui e Mariana recebem missão secreta e as reações são imperdíveis
06:17

De ir às lágrimas! Rui e Mariana recebem missão secreta e as reações são imperdíveis

Há 2h e 12min
Rui e Mariana sozinhos e cúmplices. Saiba o que une estes dois concorrentes
02:24

Rui e Mariana sozinhos e cúmplices. Saiba o que une estes dois concorrentes

Há 2h e 20min
Bruna critica Marisa e dispara frase polémica
05:15

Bruna critica Marisa e dispara frase polémica

Há 2h e 26min
Sem solução para problemas? Bruna ponta o dedo a Marisa
02:25

Sem solução para problemas? Bruna ponta o dedo a Marisa

Há 2h e 33min
«Ela não é coerente»: Ana lança farpa polémica a concorrente
07:10

«Ela não é coerente»: Ana lança farpa polémica a concorrente

Há 2h e 36min
Esta é a primeira fotografia do bebé de Vânia Sá. E está a derreter a Internet

Esta é a primeira fotografia do bebé de Vânia Sá. E está a derreter a Internet

Ontem às 19:33
Rita Almeida faz desabafo sentido: «No meio de tudo isto, aconteceu o que eu menos esperava»

Rita Almeida faz desabafo sentido: «No meio de tudo isto, aconteceu o que eu menos esperava»

Ontem às 18:39
Mais ousada do que nunca, ex-concorrente do Big Brother choca Cláudio Ramos

Mais ousada do que nunca, ex-concorrente do Big Brother choca Cláudio Ramos

Ontem às 17:54
Revelado o primeiro Ranking de Popularidade do Secret Story. E já há um favorito

Revelado o primeiro Ranking de Popularidade do Secret Story. E já há um favorito

Ontem às 16:47
Todos falam: Pediu a namorada em casamento na estreia e agora ela não larga outro concorrente

Todos falam: Pediu a namorada em casamento na estreia e agora ela não larga outro concorrente

Ontem às 16:31
