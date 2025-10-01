Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Troca de olhares e flirt caliente! Mariana aproxima-se da boca de Rui e este nem se mexeu

No Secret Story 9, Mariana e Rui têm um segredo em comum a esconder: são guardiães da Voz. No entanto, os dois estão cada vez mais próximos e, numa conversa na sala, a concorrente aproxima-se da boca do concorrente. Veja tudo.

Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!

 

  • Há 3h e 12min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Viral

Liliana e Fábio consolam-se um ao outro. Mas são as mãos marotas dela que estão a dar que falar

Liliana e Fábio consolam-se um ao outro. Mas são as mãos marotas dela que estão a dar que falar

11:22
A chorar desalmadamente a falar com Fábio: «Isto de ter uma relação lá fora...»
04:35

A chorar desalmadamente a falar com Fábio: «Isto de ter uma relação lá fora...»

08:57
Apalpão? A mão 'marota' de Liliana na perna de Fábio que se tornou viral na Internet
02:05

Apalpão? A mão 'marota' de Liliana na perna de Fábio que se tornou viral na Internet

08:49
Liliana chora por causa de Fábio: «Como é que eu me deixei arrastar?»
03:00

Liliana chora por causa de Fábio: «Como é que eu me deixei arrastar?»

08:28
Quase irreconhecíveis. Liliana Filipa mostra foto nunca antes vista ao lado de Daniel Gregório

Quase irreconhecíveis. Liliana Filipa mostra foto nunca antes vista ao lado de Daniel Gregório

15:08 29 set
Gritos, confrontos olhos nos olhos e vários insultos: As imagens da cadeira quente mais tensa do Secret Story 9

Gritos, confrontos olhos nos olhos e vários insultos: As imagens da cadeira quente mais tensa do Secret Story 9

13:03 29 set
Mais Viral

Mais Vistos

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

29 set, 00:03
Mudou de ideias: Noivo de Liliana volta atrás com o que decidiu na gala. Veja a nova mensagem de Zé

Mudou de ideias: Noivo de Liliana volta atrás com o que decidiu na gala. Veja a nova mensagem de Zé

Há 3h e 1min
Entre a dor e a dignidade: A decisão inesperada do noivo Zé

Entre a dor e a dignidade: A decisão inesperada do noivo Zé

Ontem às 19:53
Quer terminar a relação? Zé faz desabafo: «Caso contrário já o teria feito (...) acho que é o mais sensato»
07:19

Quer terminar a relação? Zé faz desabafo: «Caso contrário já o teria feito (...) acho que é o mais sensato»

28 set, 22:18
Joana Diniz confessa saudades de estar apaixonada e ex-marido surpreende com comentário

Joana Diniz confessa saudades de estar apaixonada e ex-marido surpreende com comentário

Ontem às 18:33
Ver Mais

Notícias

Foi um dos primeiros casais a apaixonar-se num reality-show e agora celebram 23 anos de união

Foi um dos primeiros casais a apaixonar-se num reality-show e agora celebram 23 anos de união

Há 28 min
Afonso Leitão conta tudo sobre o namoro que viveu com Joana do Secret Story

Afonso Leitão conta tudo sobre o namoro que viveu com Joana do Secret Story

Há 52 min
Antes de entrar no Secret Story, Liliana já tinha dado nas vistas em vídeo viral visto por milhares

Antes de entrar no Secret Story, Liliana já tinha dado nas vistas em vídeo viral visto por milhares

Há 1h e 7min
Liliana e Fábio consolam-se um ao outro. Mas são as mãos marotas dela que estão a dar que falar

Liliana e Fábio consolam-se um ao outro. Mas são as mãos marotas dela que estão a dar que falar

Há 1h e 23min
Cristina Ferreira revela finalmente o segredo mais bem guardado: «Não digam a ninguém»

Cristina Ferreira revela finalmente o segredo mais bem guardado: «Não digam a ninguém»

Há 2h e 20min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas
00:21

Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas

Ontem às 15:12
Exclusivo! Amigas de Liliana assumem-se desiludidas: «Ela está mal. Não estamos felizes»
03:01

Exclusivo! Amigas de Liliana assumem-se desiludidas: «Ela está mal. Não estamos felizes»

Ontem às 09:14
Fábio condicionado por Liliana? Irmã do concorrente acredita que sim: «Está a jogar com o coração»
03:01

Fábio condicionado por Liliana? Irmã do concorrente acredita que sim: «Está a jogar com o coração»

Ontem às 09:14
Marisa fica em lágrimas com a expulsão da noite
06:32

Marisa fica em lágrimas com a expulsão da noite

29 set, 00:15
Este é o segredo de Bruna. Concorrente emociona todos com momento marcante da sua vida
05:51

Este é o segredo de Bruna. Concorrente emociona todos com momento marcante da sua vida

28 set, 23:53
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Foi um dos primeiros casais a apaixonar-se num reality-show e agora celebram 23 anos de união

Foi um dos primeiros casais a apaixonar-se num reality-show e agora celebram 23 anos de união

Há 28 min
Lembra-se? Ricky e Daniela apaixonaram-se no Big Brother Famosos. Veja como estão 23 anos depois

Lembra-se? Ricky e Daniela apaixonaram-se no Big Brother Famosos. Veja como estão 23 anos depois

Há 43 min
Afonso Leitão conta tudo sobre o namoro que viveu com Joana do Secret Story

Afonso Leitão conta tudo sobre o namoro que viveu com Joana do Secret Story

Há 52 min
Antes de entrar no Secret Story, Liliana já tinha dado nas vistas em vídeo viral visto por milhares

Antes de entrar no Secret Story, Liliana já tinha dado nas vistas em vídeo viral visto por milhares

Há 1h e 7min
Cristina Ferreira revela finalmente o segredo mais bem guardado: «Não digam a ninguém»

Cristina Ferreira revela finalmente o segredo mais bem guardado: «Não digam a ninguém»

Há 2h e 20min
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»
02:28

Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»

29 set, 08:15
Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é
04:41

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é

22 set, 00:08
Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é
02:30

Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é

21 set, 22:27
Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana
03:00

Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana

21 set, 18:59
Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro
04:49

Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro

20 set, 08:19
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Quatro anos depois, Ana Barbosa revela onde está a usar o dinheiro do prémio do Big Brother: «Só agora é que comecei a mexer»

Quatro anos depois, Ana Barbosa revela onde está a usar o dinheiro do prémio do Big Brother: «Só agora é que comecei a mexer»

Há 1h e 27min
Bruno de Carvalho prepara-se para se submeter a procedimento estético: "Peso 108 quilos"

Bruno de Carvalho prepara-se para se submeter a procedimento estético: "Peso 108 quilos"

Há 2h e 9min
Kina doou parte do fígado? Ex-concorrente do "Big Brother" esclarece tudo!

Kina doou parte do fígado? Ex-concorrente do "Big Brother" esclarece tudo!

Ontem às 18:42
Catarina Miranda: "Nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim"

Catarina Miranda: "Nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim"

Ontem às 15:59
Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: "É melhor ainda cá fora"

Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: "É melhor ainda cá fora"

Ontem às 15:52
Ver Mais Outros Sites