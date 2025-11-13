Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Troca de provocações acesas entre o casal sobre as festas da casa: «Como tu não és escolhido..»

No Secret Story 9, Marisa e Pedro Jorge estão a conversar no jardim, abrigados da chuva, e Marisa lança uma nova teoria para cima da mesa: os alegados ciúmes que Marisa Susana sente em relação a Pedro. Marisa explica o porquê de sentir isso... e vai surpreendê-lo! Depois, Marisa começa a ficar ligeiramente chateada e Pedro vê-se obrigado a reagir. A meio da discussão, o foco já deixa de ser Marisa Susana e passa a ser Ana e Liliana. Marisa chega a acusar o marido de "fazer tudo por dinheiro" e Pedro reage de imediato. A concorrente ameaça, ainda, sair pela porta fora caso tivesse agora essa oportunidade. Pedro ainda se queixa que a mulher só fala com "sorrisos" para os outros, mas para ele é "sempre a disparar". 

Depois, Pedro começa a falar das festas e do que a mulher diz quando vai às mesmas, e esta reage de imediato. 

Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo. 

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
DYLAN – 761 20 20 07
LEANDRO – 761 20 20 12
PEDRO - 761 20 20 18

Veja também: É destemido e adora mistérios? Inscreva-se aqui no próximo Secret Story

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País

  • Secret Story
  • Hoje às 16:07
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

«A roçares-te nela (...) és um triste»: Marisa 'explode' de ciúmes com o marido
04:03

«A roçares-te nela (...) és um triste»: Marisa 'explode' de ciúmes com o marido

19:56
Está desvendada a estratégia de Dylan?: «Descartou-o e agora segue para a Final com...»
04:04

Está desvendada a estratégia de Dylan?: «Descartou-o e agora segue para a Final com...»

19:48
Ciúmes no ar? Marisa Susana para Pedro: «Como é que consegues ficar bem com a Marisa e mal comigo...»
05:40

Ciúmes no ar? Marisa Susana para Pedro: «Como é que consegues ficar bem com a Marisa e mal comigo...»

19:35
«Se eu tivesse uma namorada assim (...) que vergonha alheia»: Dylan 'rasga' concorrente
04:59

«Se eu tivesse uma namorada assim (...) que vergonha alheia»: Dylan 'rasga' concorrente

19:24
«Para quem tem uma cabeça de amendoim... admira-me como chegaste lá tão rápido»: Leandro provoca Liliana
04:06

«Para quem tem uma cabeça de amendoim... admira-me como chegaste lá tão rápido»: Leandro provoca Liliana

19:10
Bruno está preocupado que Inês seja afinal alguém forte na casa?: «O teu jogo não passa por casal»
04:01

Bruno está preocupado que Inês seja afinal alguém forte na casa?: «O teu jogo não passa por casal»

19:04
Mais Vídeos

Mais Vistos

Peito com peito e testa com testa: Estas são as imagens completas do confronto tenso entre Dylan e Fábio
02:59

Peito com peito e testa com testa: Estas são as imagens completas do confronto tenso entre Dylan e Fábio

Há 2h e 36min
Liliana Filipa aumenta mistério sobre alegada separação

Liliana Filipa aumenta mistério sobre alegada separação

10 nov, 12:51
Casal em altas no Ranking de Popularidade: e há uma concorrente que está em 'queda livre'

Casal em altas no Ranking de Popularidade: e há uma concorrente que está em 'queda livre'

Hoje às 15:26
Última Hora! Liliana Filipa quebra silêncio sobre alegada traição de Daniel Gregório: «Tantos anos de história...»

Última Hora! Liliana Filipa quebra silêncio sobre alegada traição de Daniel Gregório: «Tantos anos de história...»

Há 1h e 54min
Beijos, lágrimas e amor: Pedro Jorge e Marisa partilham momento íntimo e comovente

Beijos, lágrimas e amor: Pedro Jorge e Marisa partilham momento íntimo e comovente

14 out, 20:02
Ver Mais

Notícias

Liliana vai voltar para o ex-noivo Zé? Ex-concorrente faz revelação polémica e atira: «O Fábio merece melhor»

Liliana vai voltar para o ex-noivo Zé? Ex-concorrente faz revelação polémica e atira: «O Fábio merece melhor»

Há 1h e 19min
Última Hora! Liliana Filipa quebra silêncio sobre alegada traição de Daniel Gregório: «Tantos anos de história...»

Última Hora! Liliana Filipa quebra silêncio sobre alegada traição de Daniel Gregório: «Tantos anos de história...»

Há 1h e 54min
Novos detalhes sobre a casa de sonho de Liliana Filipa e Daniel Gregório indicam possível separação

Novos detalhes sobre a casa de sonho de Liliana Filipa e Daniel Gregório indicam possível separação

Há 2h e 45min
«Milhões de euros em jogo»: Possível separação de Liliana Filipa e Daniel Gregório poderá trazer problemas

«Milhões de euros em jogo»: Possível separação de Liliana Filipa e Daniel Gregório poderá trazer problemas

Há 3h e 18min
Pazes feitas! Carolina Braga reata com o 'ex' Diogo: «A vida levou-me de volta a quem me fez bem»

Pazes feitas! Carolina Braga reata com o 'ex' Diogo: «A vida levou-me de volta a quem me fez bem»

Hoje às 16:39
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única
01:23

A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única

11 nov, 22:28
Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado
05:47

Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado

9 nov, 23:00
Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno
02:29

Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno

6 nov, 08:43
O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?
03:59

O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?

5 nov, 17:38
Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo
02:21

Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo

4 nov, 09:48
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Liliana vai voltar para o ex-noivo Zé? Ex-concorrente faz revelação polémica e atira: «O Fábio merece melhor»

Liliana vai voltar para o ex-noivo Zé? Ex-concorrente faz revelação polémica e atira: «O Fábio merece melhor»

Há 1h e 19min
Novos detalhes sobre a casa de sonho de Liliana Filipa e Daniel Gregório indicam possível separação

Novos detalhes sobre a casa de sonho de Liliana Filipa e Daniel Gregório indicam possível separação

Há 2h e 45min
«Milhões de euros em jogo»: Possível separação de Liliana Filipa e Daniel Gregório poderá trazer problemas

«Milhões de euros em jogo»: Possível separação de Liliana Filipa e Daniel Gregório poderá trazer problemas

Há 3h e 18min
Pazes feitas! Carolina Braga reata com o 'ex' Diogo: «A vida levou-me de volta a quem me fez bem»

Pazes feitas! Carolina Braga reata com o 'ex' Diogo: «A vida levou-me de volta a quem me fez bem»

Hoje às 16:39
Comem no chão? Catarina Miranda e Afonso Leitão revelam detalhes da nova vida a dois

Comem no chão? Catarina Miranda e Afonso Leitão revelam detalhes da nova vida a dois

Hoje às 16:28
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis
02:03

Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis

Ontem às 11:22
Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio
04:27

Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio

Ontem às 00:55
Às escondidas, Pedro Jorge rouba beijo apaixonado a Marisa
01:13

Às escondidas, Pedro Jorge rouba beijo apaixonado a Marisa

11 nov, 23:43
Caos noturno: Veja o que aconteceu entre Leandro e Marisa Susana depois do Especial
04:35

Caos noturno: Veja o que aconteceu entre Leandro e Marisa Susana depois do Especial

11 nov, 23:00
A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única
01:23

A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única

11 nov, 22:28
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

De volta para o "ex"? Carolina Braga quebra o silêncio!

De volta para o "ex"? Carolina Braga quebra o silêncio!

Hoje às 16:36
Catarina Siqueira faz partilha nas redes sociais sobre o estado de saúde da filha

Catarina Siqueira faz partilha nas redes sociais sobre o estado de saúde da filha

Hoje às 15:24
Voltou para Diogo... mas não Bordin. Carolina Braga dá nova oportunidade ao amor com o ex-namorado

Voltou para Diogo... mas não Bordin. Carolina Braga dá nova oportunidade ao amor com o ex-namorado

Hoje às 10:54
Pedro Crispim perde 12 quilos e mostra resultado impressionante: "Faz parte de todo um processo"

Pedro Crispim perde 12 quilos e mostra resultado impressionante: "Faz parte de todo um processo"

Ontem às 20:42
Soraia Moreira regressa a país ao fim de 27 anos: "Estou oficialmente rendida"

Soraia Moreira regressa a país ao fim de 27 anos: "Estou oficialmente rendida"

Ontem às 18:37
Ver Mais Outros Sites