«Tu andares aqui a fazer qualquer coisa por 250 mil euros»: Estala a discussão entre o 'rei' e a 'figurante'

No Secret Story 9, Liliana e Leandro discutem no quarto azul. Liliana acusa Leandro de ter sido uma "farsa" no sofá, isto por causa da justificação que o levou a escolher Bruna e Dylan para o pequeno-almoço. Depois, o tema passa a ser o facto de Leandro ter sido elegido como líder pela Voz. Os dois concorrentes continuam a provocar-se um ao outro. Leandro atesta que é o "rei" e que vai levar o prémio para casa e acusa Liliana de ser uma "figurante".

No meio de uma festa divertida, após o momento em que Pedro desvendou o segredo de Bruna e deixou um clima mais pesado na casa, todos ouviram a história de superação da concorrente. Na festa, o que saltou à vista foi a postura de Leandro: o concorrente, que já tinha estado isolado no momento do relato de Bruna, manteve-se no seu canto e não se divertiu com os colegas.

Dylan, Fábio e Inês, são os nomeados desta semana. As linhas já estão abertas e a dinâmica entre os concorrentes promete intensificar-se ao longo dos próximos dias.

Votação para salvar:

DYLAN – 761 20 20 07
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10

Com personalidades fortes em risco, a semana promete ser marcada por tensão, estratégias e muitas emoções dentro da casa mais vigiada do país. O público volta a ter a palavra final e cada voto pode fazer a diferença.

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 9

  • Secret Story
  • Hoje às 11:40
Tensão na casa! Inês explode com Pedro: «Tudo o que lhe vier de mau à cabeça ele vai mandar»

17:41
«Está meio perdidinho»: Liliana acusa Dylan de mudar completamente por causa de Inês

17:27
«Não sei o que é que lhe dói»: Inês perde a paciência com Pedro

17:22
Liliana em lágrimas! Concorrente desaba após músicas atribuídas pelos colegas

17:02
Concorrentes atribuem músicas a Liliana e o resultado arranca uma gargalhada geral

16:53
Liliana ataca Ana sem filtros: «Eu nunca sei o que tu estás a sentir»

16:31
Mais Vistos

Ontem às 12:18
30 set, 17:46
Há 1h e 52min
25 nov, 09:44
Há 2h e 44min
Notícias

Há 22 min
Há 1h e 0min
Há 1h e 0min
Há 1h e 23min
Há 1h e 39min
EXCLUSIVOS

Reação viral: Bruno descobre que Pedro e Marisa são casados

25 nov, 22:15
Bruno e Cristina Ferreira têm a primeira conversa após desistência

25 nov, 22:13
24 nov, 18:39
Revelação em estúdio: Marisa Susana em lágrimas descobre finalmente o segredo de Marisa e Pedro Jorge

24 nov, 00:40
Lágrimas sem fim: A reação inesperada do concorrente à própria expulsão

24 nov, 00:16
FORA DA CASA

Há 22 min
Há 1h e 0min
Há 1h e 0min
Há 1h e 23min
Há 1h e 39min
TVI Reality

«Disse coisas aqui que não me orgulho» O emocionante discurso de despedida de Bruno

25 nov, 22:06
Inédito! Pedro em lágrimas com a desistência de Bruno: «Lá fora vai perceber...»

25 nov, 22:05
Bruno comunica à casa que quer desistir e estas foram as reações dos colegas

25 nov, 22:05
Emoção sem fim: Marisa Susana chega em lágrimas a estúdio

24 nov, 00:38
Tenso: Concorrentes lavados em lágrimas após serem confrontados com imagens

24 nov, 00:29
Outros Sites

Ontem às 10:43
25 nov, 18:25
25 nov, 17:50
25 nov, 15:39
25 nov, 10:24
