«Tu andares aqui a fazer qualquer coisa por 250 mil euros»: Estala a discussão entre o 'rei' e a 'figurante'

No Secret Story 9, Liliana e Leandro discutem no quarto azul. Liliana acusa Leandro de ter sido uma "farsa" no sofá, isto por causa da justificação que o levou a escolher Bruna e Dylan para o pequeno-almoço. Depois, o tema passa a ser o facto de Leandro ter sido elegido como líder pela Voz. Os dois concorrentes continuam a provocar-se um ao outro. Leandro atesta que é o "rei" e que vai levar o prémio para casa e acusa Liliana de ser uma "figurante".

No meio de uma festa divertida, após o momento em que Pedro desvendou o segredo de Bruna e deixou um clima mais pesado na casa, todos ouviram a história de superação da concorrente. Na festa, o que saltou à vista foi a postura de Leandro: o concorrente, que já tinha estado isolado no momento do relato de Bruna, manteve-se no seu canto e não se divertiu com os colegas.

Dylan, Fábio e Inês, são os nomeados desta semana. As linhas já estão abertas e a dinâmica entre os concorrentes promete intensificar-se ao longo dos próximos dias.

Votação para salvar:

DYLAN – 761 20 20 07

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

Com personalidades fortes em risco, a semana promete ser marcada por tensão, estratégias e muitas emoções dentro da casa mais vigiada do país. O público volta a ter a palavra final e cada voto pode fazer a diferença.

