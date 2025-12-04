«Tu andas toda...!»: Marisa dá um berro a Liliana e a discussão estala em direto

No Especial do Secret Story 9, após assistirmos a imagens quentes da tarde nas quais Marisa e Liliana protagonizaram uma grande discussão, ambas são confrontadas, agora em direto. Nisto, as duas começam aos berros uma com a outra e Marisa diz uma palavra que leva Liliana a reagir.
Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
BRUNA – 761 20 20 03
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA – 761 20 20 16
PEDRO – 761 20 20 18