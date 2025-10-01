Já chegámos ao whatsapp!
«Tu é que és badalhoca com as mãos dentro da massa!»: Gritos na casa levam a Voz a intervir - As imagens completas

No Especial Secret Story 9, assistimos às imagens completas do conflito de hoje à tarde, protagonizado por Liliana e Marisa Susana. Tudo começou com uma panela de massa e, depois, vieram os insultos fortes. Veja as imagens completas. 

Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!

  • Secret Story
  • Ontem às 22:02
