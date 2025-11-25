«Tu é que te tornas insuportável!»: Pedro passa-se com Marisa, sai disparado, volta e a tensão escala

No Secret Story, Pedro Jorge vai ter com Marisa ao quarto e, de repente, Marisa tem um ataque de ciúmes pelo facto de Pedro estar agarrado a uma bola anti-stress, uma espécie de brinquedo de borracha, que lhe foi entregue por Marisa Susana. Marisa chega mesmo a dizer que este está agarrado à bola para a provocar e Pedro fica enervado. A conversa vai escalando e Pedro diz coisas: "Tu és irritante a falar" e "vai tomar comprimidos para a cabeça". Marisa diz que Pedro se torna "insuportável", após Pedro ter voltado ao quarto. Pedro diz que a mulher puxou um assunto para se chatear de propósito. A tensão aumenta entre o casal e Pedro acaba por sair mesmo do quarto, deixando Marisa a falar sozinha.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.

