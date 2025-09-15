«Tu és agressiva! Vais ferir os sentimentos do...»: Marisa manda 'tacada' a Ana e esta riposta

No Secret Story - Casa dos Segredos 9, Marisa faz uma pequena provocação a Ana, e esta riposta: "Incha, desincha e passa". Marisa diz que Ana é "agressiva" e esta não se fica.

Marisa. 37 anos. Covilhã. A Marisa é de Trancoso, mas mora na Covilhã há seis anos. É dona de uma loja de roupa e mãe de dois filhos. Considera-se um verdadeiro furacão, faladora, espontânea e divertida. Adora ver todos os realities e sabe que, quando entrar, não vai conseguir ficar calada, porque é mais forte que ela… a Marisa fala por ela e pelos outros. O grande sonho é ganhar o prémio e levar os filhos à Disneyland Paris.

Ana. 25 anos. Penafiel. Esteticista, sonha desde criança entrar num reality show e garante que este é “o momento da sua vida”. Diz ser extremamente independente e assume que ainda não encontrou a pessoa certa, mas não resiste a altos, morenos e tatuados. Dona de muitas manias, confessa que adora ordem e organização, mas também de rir de si própria. Carismática e determinada, promete dar tudo para vencer.

