«Tu és tapadinha! (...) És hipócrita»: Pedro e Marisa aos gritos com Liliana no meio

No Extra do Secret Story 9, assistimos às imagens completas do conflito entre o casal Pedro Jorge e Marisa. Marisa ficou chateada com o marido porque este terá escolhido Liliana como sub-líder e a confusão instala-se. Enquanto os dois discutem, Liliana está no meio da confusão. Depois, Marisa vai lá para fora e desabafa com o grupo contrário que inclui Bruno, Dylan e Inês.
Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA SUSANA - 761 20 20 17
