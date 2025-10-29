Já chegámos ao whatsapp!
«Tu és um cobarde!» Bruna grita com Pedro ao defender Marisa

No Secret Story 9, após um confronto que está a dar que falar, a casa não sossegou. Em plena madrugada, Ana e Liliana começam a discutir fortemente uma com a outra. Depois, já no quarto azul, Bruna e Pedro Jorge entram num confronto intenso. O motivo? Por alegadamente, Pedro ter dito a Marisa para estar "calada" quando esta deu a sua opinião sobre o que aconteceu entre Marisa Susana e Bruno. 

A noite anterior foi marcada pelo momento inédito e tenso entre Bruno Simão e Marisa Susana. Marisa Susana e Bruno entraram em confronto por causa de uma taça de farinha. Em causa está uma taça com farinha que Marisa Susana queria usar para fazer pão, mas Bruno não deixou porque alega que a farinha é do seu grupo. O clima aqueceu! Após esse momento carregado de tensão, Marisa Susana acabou em lágrimas e foi reconfortada pelos amigos. No quarto azul, Liliana reparou no braço de Marisa Susana e fez um comentário. Cá fora, já só rodeada de Marisa e Leandro, Marisa Susana desabafou e reagiu ao momento carregado de tensão que viveu com Bruno Simão.

Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:

ANA – 761 20 20 01
BRUNO – 761 20 20 04
MARIANA – 761 20 20 15
MARISA – 761 20 20 16
MARISA SUSANA – 761 20 20 17
PEDRO – 761 20 20 18

