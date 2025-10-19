«Tu és um porco!»: Fábio defende Liliana com unhas e dentes e atira-se a Dylan

No Secret Story 9, durante a gala, Fábio perdeu a paciência e saiu em defesa de Liliana durante um confronto tenso com Dylan. O concorrente não mediu palavras e atacou os colegas, dizendo: “É porco da vossa parte, pessoas baixíssimas.” Virando-se depois para Dylan, Fábio disparou: “Tu és um porco.” O ambiente na casa ficou em clima de total tensão.
Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito:
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNA – 761 20 20 03
DYLAN – 761 20 20 07
JOANA – 761 20 20 11
MARISA SUSANA – 761 20 20 17