«Tu és uma sonsa e uma hipócrita»: Pedro é implacável com a mulher

No Secret Story 9, Marisa e Pedro Jorge estão a discutir cá fora. Pedro Jorge parece ter ficado com ciúmes após a mulher escolher Dylan para o almoço em privado. Pedro faz uma afirmação que promete dar que falar: "Abdico do meu dinheiro todo para ir almoçar com a Liliana" e Marisa reage ao olhar para as câmaras e a falar para os portugueses. Pedro acusa, ainda, a mulher de ser "sonsa e hipócrita".

Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:

ANA – 761 20 20 01

BRUNO – 761 20 20 04

MARIANA – 761 20 20 15

MARISA – 761 20 20 16

MARISA SUSANA – 761 20 20 17

PEDRO – 761 20 20 18

