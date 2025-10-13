«Tu estás é à espera que eu me levante e...»: Leandro e Rui em bate-boca

No Secret Story 9, os concorrentes foram desafiados para uma nova dinâmica: os grupos da água, do fogo e da terra tiveram de decidir quem é o sol, o nevoeiro e quem é a trovoada. Leandro lança acusações a Rui sobre este não ter basicamente um papel preponderante na casa mais vigiada do País. Pedro Jorge intervém na discussão e coloca-se do lado de Leandro.

