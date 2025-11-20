«Tu já tens idade suficiente…»: Ana ‘pega-se’ com Bruno

No Secret Story 9, numa atividade em que definiram rótulos uns para os outros, Ana chamou Liliana de “Miss Popular sem arcaboiço”, acusando-a de não aguentar aquilo que provoca. A discussão estendeu-se a Bruno, com Ana a afirmar que ele é influenciável e até a acusá-lo de ter ciúmes da relação entre Dylan e Inês. O concorrente reagiu e o ambiente ficou tenso.
Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA SUSANA - 761 20 20 17
