«Tu não merecias comer»: A polémica afirmação de Ana que leva Liliana a reagir

No Secret Story 9, após a discussão intensa protagonizada de manhã entre Ana, Liliana, Leandro, Pedro Jorge e Marisa Susana, as coisas parecem estar mais calmas. Mas, a certo momento, Ana lança uma afirmação polémica para Liliana, que a leva a reagir.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA SUSANA - 761 20 20 17

Acompanhe ao minuto tudo o que se passa na casa mais vigiada do País!