No Secret Story 9, a atividade continua e Pedro destaca Liliana como a concorrente que tem a autoestima em alta, por ter conseguido o que que queria, estar sozinha no jogo sem Fábio e agora ter o seu espaço para brilhar. Marisa discorda e, irritado, Pedro atira que, depois de várias acusações mútuas, as concorrentes agora são as melhores amigas. Inês considera que Marisa “fere, mas sempre com um sorriso”, por tentar sempre agradar a todos. Marisa justifica que sempre evitou discussão, ao contrário de Liliana que teve sempre o intuito de provocar.
«Tu querias a casa toda contra ti»: Liliana duramente criticada pelos colegas
- Secret Story
- Há 3h e 35min
