Tudo aos gritos! Pedro Jorge retira-se da sala, o grupo aplaude e atiram: «Cobarde»

No Diário do Secret Story 9, A mudança de postura da Marisa com Pedro voltou a ser tema durante o Especial. Logo a seguir, respondendo ao Fábio, a Marisa recorda que o perdoou pela situação do ovo e nunca mudou de postura consigo. Fábio contesta que se resolveram, ao contrário dos episódios com Pedro que foram vários. Bruno intervém e atira que a atitude do Pedro foi grave e que está debilitado. Pedro recorda que Bruno agarrou no pescoço da Marisa Susana e abandona a sala, irritado. O grupo aplaude e, no quarto, Pedro afirma que não é obrigado a ouvir os colegas, caso contrário, vai perder a cabeça. Na sala, Leandro acusa o grupo de uns dias defenderem a Marisa e noutro estarem a criticá-la. Bruno insurge-se contra o concorrente e dá o mote para a discussão.

