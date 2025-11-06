Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Tudo aos gritos! Pedro Jorge retira-se da sala, o grupo aplaude e atiram: «Cobarde»

No Diário do Secret Story 9, A mudança de postura da Marisa com Pedro voltou a ser tema durante o Especial. Logo a seguir, respondendo ao Fábio, a Marisa recorda que o perdoou pela situação do ovo e nunca mudou de postura consigo. Fábio contesta que se resolveram, ao contrário dos episódios com Pedro que foram vários. Bruno intervém e atira que a atitude do Pedro foi grave e que está debilitado. Pedro recorda que Bruno agarrou no pescoço da Marisa Susana e abandona a sala, irritado. O grupo aplaude e, no quarto, Pedro afirma que não é obrigado a ouvir os colegas, caso contrário, vai perder a cabeça. Na sala, Leandro acusa o grupo de uns dias defenderem a Marisa e noutro estarem a criticá-la. Bruno insurge-se contra o concorrente e dá o mote para a discussão.

Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR: 

ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
PEDRO – 761 20 20 18
RAQUEL – 761 20 20 22

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País

  • Secret Story
  • Há 1h e 4min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Só visto: Marisa Susana recusa-se a dormir no quarto rosa com Bruno e... improvisa cama
03:38

Só visto: Marisa Susana recusa-se a dormir no quarto rosa com Bruno e... improvisa cama

20:00
Estes dois concorrentes estão em greve geral! O motivo? Foram rejeitados da festa de Ana
03:32

Estes dois concorrentes estão em greve geral! O motivo? Foram rejeitados da festa de Ana

19:58
A olhar de esguelha... Pedro ouve toda a conversa de Bruno e da mulher, e não contém a reação
03:05

A olhar de esguelha... Pedro ouve toda a conversa de Bruno e da mulher, e não contém a reação

19:48
Bruna esfregou a roupa de Leandro na lama e atirou cigarros? O concorrente 'explode' com a rival
01:52

Bruna esfregou a roupa de Leandro na lama e atirou cigarros? O concorrente 'explode' com a rival

19:38
Leandro é acusado de ser hipócrita pela amiga Marisa: E quem atiçou tudo foi Bruna
02:04

Leandro é acusado de ser hipócrita pela amiga Marisa: E quem atiçou tudo foi Bruna

19:37
«Tinha 23 euros na conta»: A história por trás do último segredo desvendado
05:34

«Tinha 23 euros na conta»: A história por trás do último segredo desvendado

18:52
Mais Vídeos

Mais Vistos

A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

29 out, 12:25
Marisa cai no Ranking de Popularidade: mas há mais novidades que vão deixá-lo de queixo caído

Marisa cai no Ranking de Popularidade: mas há mais novidades que vão deixá-lo de queixo caído

Hoje às 11:12
«Fiz doações de óvulos por dinheiro»: Inês acerta no segredo de concorrente
02:32

«Fiz doações de óvulos por dinheiro»: Inês acerta no segredo de concorrente

Há 1h e 46min
Mãe de Pedro Jorge não deixa nada por dizer sobre a relação com filho com Marisa

Mãe de Pedro Jorge não deixa nada por dizer sobre a relação com filho com Marisa

Hoje às 15:15
Irmã de Marisa conta detalhes privados da relação da concorrente com Pedro Jorge

Irmã de Marisa conta detalhes privados da relação da concorrente com Pedro Jorge

Hoje às 15:22
Ver Mais

Notícias

Inês desvenda um segredo que ainda não tinha sido revelado: E a história por trás vai surpreendê-lo

Inês desvenda um segredo que ainda não tinha sido revelado: E a história por trás vai surpreendê-lo

Há 55 min
Maria Botelho Moniz tem novo desafio na TVI e esta foi a reação de Pedro Bianchi Prata

Maria Botelho Moniz tem novo desafio na TVI e esta foi a reação de Pedro Bianchi Prata

Há 2h e 46min
Aproximação de Marisa a Bruno pode ser real? Mãe de Pedro Jorge expõe as suas "desconfianças"

Aproximação de Marisa a Bruno pode ser real? Mãe de Pedro Jorge expõe as suas "desconfianças"

Há 3h e 6min
Zé, ex-noivo de Liliana, tem mais uma amiga. Daniela Santo já colocou os pontos nos 'is'

Zé, ex-noivo de Liliana, tem mais uma amiga. Daniela Santo já colocou os pontos nos 'is'

Há 3h e 27min
Como emagrecer e recuperar a energia no pós-parto? Há um método simples e eficaz

Como emagrecer e recuperar a energia no pós-parto? Há um método simples e eficaz

Hoje às 16:01
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno
02:29

Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno

Hoje às 08:43
O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?
03:59

O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?

Ontem às 17:38
Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo
02:21

Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo

4 nov, 09:48
Mãe de Pedro não deixa nada por dizer: «Eu estou super orgulhosa do filho que tenho»
01:32

Mãe de Pedro não deixa nada por dizer: «Eu estou super orgulhosa do filho que tenho»

4 nov, 09:28
Viral: Mariana descobre que Marisa e Pedro são um casal e tem reação única

Viral: Mariana descobre que Marisa e Pedro são um casal e tem reação única

3 nov, 00:50
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Maria Botelho Moniz tem novo desafio na TVI e esta foi a reação de Pedro Bianchi Prata

Maria Botelho Moniz tem novo desafio na TVI e esta foi a reação de Pedro Bianchi Prata

Há 2h e 46min
Aproximação de Marisa a Bruno pode ser real? Mãe de Pedro Jorge expõe as suas "desconfianças"

Aproximação de Marisa a Bruno pode ser real? Mãe de Pedro Jorge expõe as suas "desconfianças"

Há 3h e 6min
Zé, ex-noivo de Liliana, tem mais uma amiga. Daniela Santo já colocou os pontos nos 'is'

Zé, ex-noivo de Liliana, tem mais uma amiga. Daniela Santo já colocou os pontos nos 'is'

Há 3h e 27min
Como emagrecer e recuperar a energia no pós-parto? Há um método simples e eficaz

Como emagrecer e recuperar a energia no pós-parto? Há um método simples e eficaz

Hoje às 16:01
Apanhados na praia. Jéssica Galhofas explica proximidade com Zé, ex-noivo de Liliana

Apanhados na praia. Jéssica Galhofas explica proximidade com Zé, ex-noivo de Liliana

Hoje às 13:02
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Marisa depende de Pedro? Concorrentes falam e há teorias: «Têm segredo em comum»
02:18

Marisa depende de Pedro? Concorrentes falam e há teorias: «Têm segredo em comum»

Hoje às 10:42
Eles já falam de filhos! Liliana e Fábio fazem planos para o futuro: «Dou-te já um»
01:56

Eles já falam de filhos! Liliana e Fábio fazem planos para o futuro: «Dou-te já um»

Hoje às 08:28
O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?
03:59

O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?

Ontem às 17:38
Conheça as nomeações desta noite na íntegra e veja os resultados provisórios
18:45

Conheça as nomeações desta noite na íntegra e veja os resultados provisórios

3 nov, 00:53
Euforia em estúdio: Conhecidos os dois primeiros salvos da noite
03:39

Euforia em estúdio: Conhecidos os dois primeiros salvos da noite

2 nov, 23:06
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

De "cão" a "boneco": Nuno Brito, Lisa Shincariol e Igor Rodriguez em guerra aberta!

De "cão" a "boneco": Nuno Brito, Lisa Shincariol e Igor Rodriguez em guerra aberta!

Ontem às 22:02
Catarina Miranda e Afonso Leitão dão novo passo na relação: "O início"

Catarina Miranda e Afonso Leitão dão novo passo na relação: "O início"

Ontem às 20:21
Ex-"Big Brother" morre de forma trágica aos 45 anos

Ex-"Big Brother" morre de forma trágica aos 45 anos

Ontem às 18:22
Sorriso rasgado: quem é a mulher que deixou Diogo Bordin "muito feliz"?

Sorriso rasgado: quem é a mulher que deixou Diogo Bordin "muito feliz"?

Ontem às 16:58
Noélia Pereira mostra impressionante perda de peso: "Olhem a gordura que eu tinha na barriga…"

Noélia Pereira mostra impressionante perda de peso: "Olhem a gordura que eu tinha na barriga…"

Ontem às 16:52
Ver Mais Outros Sites