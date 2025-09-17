Última Hora: Alguém tocou no botão dos segredos! Saiba se foi revelado algum segredo

No Secret Story - Casa dos Segredos 9, o botão dos segredos fez soar o alarme e os concorrentes ficaram em êxtase! Alguém decidiu ser o primeiro desta edição a arriscar e tentar desvendar um segredo. Rui e Marisa Susana foram chamados ao confessionário.

Nesta temporada, nada é o que parece. Concorrentes fortes, ambiciosos e determinados entram numa casa em que cada gesto conta, cada palavra pesa e onde apenas os mais astutos conseguirão manter o seu segredo até ao fim… e conquistar o prémio.

Segredos inconfessáveis, provas intensas, reviravoltas inesperadas e emoções ao limite. No Secret Story, tudo muda num piscar de olhos. A nova era do reality show já começou… e nada será como antes.

