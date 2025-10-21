Última Hora: Explode uma discussão entre Pedro Jorge e Mariana em pleno direto

No Última Hora do Secret Story 9, Nuno Eiró interrompe a emissão para transmitir em direto o que estava a acontecer na casa: os grupos entram em confronto por alegadamente haver concorrentes desconfortáveis na casa. Pelo meio, Pedro Jorge e Mariana envolvem-se numa forte discussão.

