Última Hora: Explode uma discussão entre Pedro Jorge e Mariana em pleno direto

No Última Hora do Secret Story 9, Nuno Eiró interrompe a emissão para transmitir em direto o que estava a acontecer na casa: os grupos entram em confronto por alegadamente haver concorrentes desconfortáveis na casa. Pelo meio, Pedro Jorge e Mariana envolvem-se numa forte discussão.

Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito:

BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARIANA – 761 20 20 15
RUI – 761 20 20 19

Acompanhe, ao minuto, tudo o que acontece na casa mais vigiada do País. 

  • Secret Story
  • Há 2h e 27min
«Até as torneiras eram Chanel»: A história alucinante de Bruno que envolve a máfia e uma ex-paixão
01:51

20:54
«Eu se fosse a ti, destratava»: Dylan dá 'conselho' a Bruno sobre concorrente
01:08

20:36
«A tua liderança está insustentável»: Leandro entra em despique com Raquel
04:26

20:30
Pedro Jorge e Marisa em nova discussão acesa: insultos, ciúmes e críticas à relação
05:03

19:55
Dylan e grupo lançam farpas a Leandro e Rui garante que Fábio e Vera tiveram mais do que beijos
03:38

19:54
Marisa Susana acusada de ser ‘incendiária’ e de falar pelas costas: «O Bruno queria livrar-se do que tinha dito»
04:47

19:45
A Voz já decidiu: Vera é expulsa do Secret Story e as imagens do momento são estas

Ontem às 23:01
Sem saber, Marisa alcança marco importante fora da Casa do Secret Story

Hoje às 12:03
Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias

26 set, 09:05
Ninguém reparou, mas este gesto de Dylan evitou que o confronto com Vera fosse ainda pior

Há 2h e 43min
Inês pensa ter descoberto o segredo de Dylan! Será que acertou?
02:02

Hoje às 17:09
Catarina Miranda e Afonso Leitão dão passo importante na relação: a novidade que está a encantar os fãs

Há 1h e 14min
Após uma perda de 70 quilos, cara da TVI responde a críticas sobre estar “magro demais”

Há 1h e 33min
Marie declara-se ao namorado 32 anos mais velho — mas é um detalhe sobre “hematomas” que chama a atenção

Há 2h e 4min
Ricardo Martins Pereira já foi pai pela quarta vez: o nome escolhido e as primeiras fotos do bebé

Há 2h e 14min
Ninguém reparou, mas este gesto de Dylan evitou que o confronto com Vera fosse ainda pior

Há 2h e 43min
Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar
08:44

17 out, 00:18
As imagens que mais deram que falar e abalaram a casa: Veja a desistência de Leandro
02:31

17 out, 00:10
Leandro desiste do Secret Story 9? Em choque, colegas acabam em lágrimas
07:00

16 out, 18:31
«Elas falam muito debaixo dos lençóis»: Lídia expõe proximidade entre Vera e Inês
02:21

16 out, 18:19
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

14 out, 18:50
Catarina Miranda e Afonso Leitão dão passo importante na relação: a novidade que está a encantar os fãs

Há 1h e 14min
Após uma perda de 70 quilos, cara da TVI responde a críticas sobre estar “magro demais”

Há 1h e 33min
Marie declara-se ao namorado 32 anos mais velho — mas é um detalhe sobre “hematomas” que chama a atenção

Há 2h e 4min
Marie e Fares mostram momentos de amor e cumplicidade após reconciliação: Todas as imagens aqui

Há 2h e 8min
Ricardo Martins Pereira já foi pai pela quarta vez: o nome escolhido e as primeiras fotos do bebé

Há 2h e 14min
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

17 out, 12:13
Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos
05:09

17 out, 01:21
Leandro emociona-se ao assistir a todas as reações dos colegas após falsa desistência
09:26

16 out, 22:10
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

14 out, 18:50
Antes da saída de Vera, estas foram as expulsões mais marcantes em reality shows da TVI!

Hoje às 15:25
Antes dos estalos de Vera: recorde as agressões mais marcantes em reality shows da TVI!

Hoje às 12:58
Marie volta para os braços do namorado mais velho e toma atitude que está a dar que falar

Hoje às 09:38
Marie faz declaração de amor ao namorado mais velho: «Quero e irei apenas amar este homem para o resto da minha vida»

Hoje às 09:30
Mário Jardel e Karen Gaidão vão ser avós: veja as primeiras imagens do neto!

Hoje às 08:12
