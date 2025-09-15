Última Hora: Já sabemos quem é o primeiro chefe de limpezas desta edição

No Secret Story - Casa dos Segredos 9, a Voz junta todos os concorrentes na sala e explica que é preciso eleger o novo chefe de limpezas desta edição. No meio de algum caos, ficámos já a conhecer os primeiros candidatos a este posto. Os concorrentes começam a "discutir" sobre as diferenças entre "mandar", "liderar" e "organizar". Os voluntários são então: Lídia, Liliana, Bruno, Sandro e Ana. Quase por unanimidade, ficámos a conhecer o novo chefe de limpezas da casa. O novo líder escolhe quatro concorrente que irão fazer parte da sua equipa.

