Última Hora! Nuno Eiró faz ligação inesperada à casa por causa de uma discussão

Durante o Diário do Secret Story 9, Nuno Eiró surpreendeu ao fazer uma ligação inesperada à casa, por causa de uma discussão.

A gala de ontem foi cheia de emoções fortes, marcada por mais uma saída da casa mais vigiada do País. Ao longo da gala do Secret Story 9 deste domingo, dia 7 de dezembro, as percentagens foram reveladas e rapidamente se percebeu que a disputa estava mais apertada do que nunca.

Marisa foi a primeira concorrente a ser salva, conquistando 36% dos votos. Os restantes quatro nomes mantiveram-se em risco, numa batalha intensa pela permanência até ao fim.

Quando chegou o momento decisivo, as diferenças eram mínimas. Pedro somou 50% e Liliana reuniu 33%. Mas a concorrente menos votada e, por isso, a abandonar este domingo a casa mais vigiada do País foi Bruna, com apenas 17% dos votos. 

  • Há 3h e 48min
