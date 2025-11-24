Um arco-íris foi deixado na cama de Leandro e esta foi a justificação

No Secret Story 9, Bruno, Dylan e Bruna estão lá fora a comentar a postura dos concorrentes rivais e, a certa altura, falam do facto de se terem mudado para o quarto azul em jeito de provocação a Leandro. Bruno menciona o facto de terem metido um arco-íris na cama de Leandro e justifica.

A gala de ontem foi recheada de várias emoções: Marisa e Pedro Jorge receberam uma surpresa muito especial dos filhos e não contiveram a emoção. Bruna acertou no segredo de Inês. Marisa Susana foi a concorrente expulsa. Já a cadeira quente foi palco para vários confrontos e acusações atiradas uns aos outros. Veja tudo!

