Um ataque surpresa: A invasão do quarto azul pelos rivais de Leandro que promete 'incendiar' a casa

No Secret Story 9, Na Zona Betano, Bruna salienta que tem de ter um “fio condutor” nas suas atitudes. A concorrente aponta que não faz sentido estarem constantemente a mudar a postura uns com os outros. Bruna revela que foi dar um abraço a Leandro e Bruno confessa que também o fez. Ambos apontam que, apesar desse gesto, Leandro chegou à Cadeira Quente para atacar. Bruna menciona “ainda há uma semana e meia parecia que ele era o meu melhor amigo”, ao que Dylan e Bruno frisam que Leandro é uma farsa. Dylan comenta que quer ver a cara de Leandro quando entrarem “por ali adentro” e Bruno sugere que o façam esta noite enquanto o concorrente ainda está chateado. O grupo decide assim invadir o Quarto Azul esta noite, com Bruna a realçar que se o fizerem amanhã vão ser acusados de o fazer por estarem nomeados. Inês junta-se e Dylan aponta que vão avançar com o plano hoje, proferindo “vão passar faixas”. Por fim, Bruna chama Ana e conta-lhe todo o plano. Dylan refere que se Ana quiser ficar sozinha no Quarto com Liliana e Fábio, que pode, mas que “eles vão fazer o amor lá”. Ana questiona se querem que os colegas o façam e Dylan responde “isto é um ataque surpresa”

A gala de ontem foi recheada de várias emoções: Marisa e Pedro Jorge receberam uma surpresa muito especial dos filhos e não contiveram a emoção. Bruna acertou no segredo de Inês. Marisa Susana foi a concorrente expulsa.

