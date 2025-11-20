Um beijo "à socapa" e longos abraços logo pela manhã: «Adoro o teu cheiro»

No Secret Story 9, a casa amanheceu de forma tranquila e Marisa e Pedro Jorge parecem mais próximos do que nunca. Após uma noite em que ambos trocaram piropos e beijos escaldantes, o casal aproveita um momento na casa de banho para um beijo e abraço matinal.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA SUSANA - 761 20 20 17

Acompanhe ao minuto tudo o que se passa na casa mais vigiada do País!