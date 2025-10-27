No Especial do Secret Story 9 desta segunda-feira, ficámos a conhecer o leque de nomeados desta semana. Depois de uma nova ronda de nomeações, e ainda de um desempate, ficaram decididos os nomes dos 'lesados'. Veja quem vai 'à chapa' esta semana.
Um desempate decidiu tudo. Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo
- Há 1h e 39min
Últimos vídeos
03:32
Um desempate decidiu tudo. Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo
Há 1h e 39min
03:44
Afinal, foi tudo «estratégia»! Marisa quebra silêncio sobre o almoço polémico com Dylan
Há 1h e 44min
07:06
Nova ronda de nomeações. Concorrentes nomeiam à frente todos e houve discórdia: veja as reações
Há 1h e 51min
04:25
Marisa acusa Ana Cristina de ser «hipócrita»: E tudo por causa de Pedro Jorge!
Há 1h e 59min
01:53
Dylan e Liliana trocam farpas em pleno Especial: «Agora está a fazer-se de totó»
Há 2h e 2min
06:48
Ana Cristina «magoada» com Raquel: «Provavelmente vai deixar de ser minha aliada»
Há 2h e 8min
03:22
Bruno 'explode' com Marisa Susana: «Quando dizes que quero molhar o bico, está a insultar-me»
Há 2h e 33min
03:22
Leandro e Bruno entram em despique: «Foi isso que levou à exclusão da Liliana»
Há 2h e 33min
04:25
Quem é que incentiva mais ao ódio? Casa 'explode': «Vocês é que incentivam o ódio à Liliana»
Há 2h e 39min
05:20
Liliana 'expõe' Inês e Dylan: «A intimidade deles, estão cada vez mais próximos, beijinhos...»
Há 2h e 46min
06:11
Fim da 'ficha-tripla'? Ana Cristina e Raquel chocam o caos instala-se: «Ficaste perdida»
Há 2h e 55min
01:23
Relação de Liliana e Fábio tem futuro? Amigas da concorrente revelam tudo e falam de «arrependimento» (Exclusivo)
Há 3h e 4min
00:58
Joana arrasa Fábio e Liliana: «É pelo canal. Já não querem estar um com o outro. Mas se o Dylan estivesse...»
Há 3h e 6min
02:31
Liliana põe em causa relação com Fábio: «Olho para ti de forma diferente...»
Há 3h e 9min
05:05
Desvendado! Leandro acerta em cheio no segredo mais cobiçado da casa: e as reações são impagáveis
Há 3h e 21min
06:07
Bruna critica Mariana por ter «incentivado» Liliana a deixar Fábio e o caos instala-se: «Fizeste o mesmo»
Há 3h e 26min
04:30
Liliana e Ana Cristina 'pegam-se' no intervalo da gala: «Acabas na casa de banho a chorar»
Há 3h e 37min
03:27
Ciúmes de Vera? Fábio faz confissão inédita: Liliana revolta-se e vira-lhe as costas
Há 3h e 46min
06:53
Pedro Jorge acusa Marisa Susana de ser «maldosa»: «Precisas de mais situações?»
Hoje às 16:58
02:42
Ana rasga Liliana: «Não consegue estar sozinha e quando viu o Fábio...»
Hoje às 16:34
02:19
Fábio confronta Liliana: «Estar com uma pessoa assim... é uma coisa que não gosto»
Hoje às 16:18
03:30
Liliana lamenta-se da 'distância' de Fábio: «Não parece que estamos numa relação»
Hoje às 16:14
02:20
Fábio explica a Liliana proximidade do grupo de Dylan: «Ganham confiança e sou escolhido para...»
Hoje às 16:09
05:06
Pedro Jorge continua a incomodar! Fábio tira satisfações com Liliana: «A mim não me convidas»
Hoje às 15:57
01:47
Liliana volta ao 'ataque' a Fábio: «Só queres saber de mim à noite»
Hoje às 15:51
03:40
Ciúmes sem fim. Fábio incomodado com a relação de Liliana e Pedro Jorge: «Não quero que lhe digas...»
Hoje às 15:50
03:40
«Disseste que te manipulo. Eu engoli, mas...»: Liliana enerva-se com Fábio
Hoje às 15:50
05:44
A conversa de Bruno e Marisa Susana que surpreendeu: «Acho que vou ter de ser má para ti, senão...»
Hoje às 15:43
02:23
«Casamento»: Dylan lança teoria sobre segredo de Marisa Susana
Hoje às 15:30
01:34
Serão ciúmes? Marisa comenta atitudes de Ana com Pedro Jorge: «Para mim, é hipócrita»
Hoje às 15:25
01:16
«És dos melhores jogadores aqui dentro»: Marisa tece largos elogios a concorrente do grupo oposto
Hoje às 14:55
02:08
Eis a escolha de Marisa para o almoço... que não agradou a Leandro
Hoje às 14:44
01:36
Icónica: De saltos altos e chapéu de festa, Raquel faz as limpezas e Leandro reage
Hoje às 14:29
04:12
"Malcriada" e "ratazana do esgoto": Bruna e Marisa Susana entram em confronto e sobe o tom de voz
Hoje às 13:54
05:35
De jogador de futebol a homem das entregas: A história de Bruno Simão que poucos sabem
Hoje às 13:33
09:48
«Quero-te explorar toda»: Clima de picardias e provocações entre Bruno e Marisa Susana
Hoje às 13:07
02:05
«É que se olhar para ti, tu ainda dizes que eu tenho sentimentos por ti»: Pedro Jorge para Liliana
Hoje às 12:58
01:09
Nova pista na casa deixa os concorrentes a pensar em... assalto
Hoje às 12:44
02:11
Ana Cristina admite que se sente bem ao 'rebaixar' Liliana: «É assim que me sinto bem»
Hoje às 12:33
01:21
O abraço mais inesperado e recheado de ironia de Leandro para com Ana Cristina
Hoje às 12:27
02:48
Rui já conheceu Zé? Ex-concorrente sobre o ex-noivo de Liliana: «É este rapaz que viveu isto…»
Hoje às 12:04
08:09
Gritos e mais gritos. Ana e Liliana entram em rota de colisão: «Estás com o rabinho preso!»
Hoje às 12:04
02:40
Concorrente do «Secret Story 9» estava apaixonado por Rui? Ex-concorrente afirma: «Acredito»
Hoje às 11:58
04:36
Cristina Ferreira repara em pormenor no corpo de Rui: «Parecia tenebroso»
Hoje às 11:54
08:51
Cláudio Ramos compara Rui com a filha e recebe resposta pouco esperada de um jovem de 21 anos
Hoje às 11:46
08:51
Depois de sair do «Secret Story 9», Rui partilha com Cristina Ferreira o que ainda ninguém sabia
Hoje às 11:45
01:49
Ana Cristina chama 'calhau' a Liliana e a casa não contém a reação
Hoje às 11:35
05:15
«Parabéns por conseguires ser hipócrita com a maioria dos colegas»: Marisa dedica cartão a Ana Cristina
Hoje às 11:34
02:43
Cristina Ferreira recorda momento da gala do «Secret Story 9»: «O país espera por este momento»
Hoje às 11:32
04:09
Bruno usa Pedro para atacar Leandro: «O cabecilha é que fica com os louros»
Hoje às 11:16
03:18
Dylan destrói elogio de Raquel a Leandro: «Não há melhor concorrente...»
Hoje às 11:02
08:44
Cristina Ferreira sobre Marisa Susana: «É o curto-circuito deles todos»
Hoje às 10:46
08:44
Adriano Silva Martins sobre Ana Cristina: «É mais amiga da Raquel do que a Raquel dela»
Hoje às 10:45
06:40
Cinha Jardim e Gonçalo Quinaz entram em desacordo: «Se me deixasses falar...»
Hoje às 10:33
07:09
Gonçalo Quinaz sobre Fábio: «Está a ser influenciado e manipulado pelos outros»
Hoje às 10:27
03:10
«Estás aí a bater no rabo, a bater naquilo que não tens e a provocar-me»: Alta tensão entre Bruno e Marisa Susana
Hoje às 10:21
03:42
Cláudio Ramos sobre Liliana e Fábio: «Tem uma relação com este homem tóxica»
Hoje às 10:18
04:14
A carta da família de Fábio que causou o caos na casa: «Vocês estavam à espera que dissesse: larga-a»
Hoje às 10:14
03:51
Gonçalo Quinaz elogia Liliana: «Esta miúda tem muito mérito»
Hoje às 10:08
03:51
Adriano Silva Martins sobre Liliana: «Tem muita noção daquilo que está a fazer lá dentro»
Hoje às 10:07
04:29
Gonçalo Quinaz sobre a saída de Rui do «Secret Story 9»: «Nada acrescentou»
Hoje às 10:01