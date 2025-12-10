Um momento hilariante que quase levou Pedro a ter um "fanico". O motivo? A cama de Liliana e Fábio

No Extra do Secret Story 9, vemos imagens hilariantes de um momento protagonizado por Leandro, Pedro Jorge e Marisa. Já na cama e de luzes apagadas, Leandro lembra-se de questionar o porquê de Liliana e Fábio tomarem banho à noite e de manhã. Esta questão instala o riso no quarto e Pedro Jorge até tem de sair do quarto porque não consegue parar de rir. Vai ao encontro de Liliana e explica-lhe o porquê de toda a risota e Liliana vai até Leandro. Este, então, faz-lhe a pergunta. Um momento imperdível!

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

Veja aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 9