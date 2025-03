Uma manhã atribulada! Miguel Vicente enche copos de água gelada e atira-os a concorrente

No Secret Story - Desafio Final, Na Casa de Banho, enquanto Tiago Rufino toma banho, Miguel Vicente enche alguns copos de água fria e despeja-os no corpo do colega. O concorrente acaba por fazê-lo também com Tiago já fora do duche. Em seguida, Miguel dirige-se à Sala e abre a porta de vidro, com o intuito de livrar a Casa das más energias e apesar de Joana Diniz, Inês Morais e Daniela Santos lhe pedirem para fechar, o concorrente não responde ao pedido. Miguel não parece querer deixar as concorrentes descansarem, e acaba por fazer com que Inês se levante e abandone a divisão. Também Joana pede à Voz que coloque música, para não ter de ouvir Miguel.