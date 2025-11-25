Uma manhã bem animada: Pedro sobe para cima da cama de Marisa e faz uma dança

No Secret Story 9, a casa amanhece de forma divertida. Com a música como pano de fundo, Pedro Jorge sobe para cima da cama de Marisa e faz uma dança para a mulher. Depois, abraça-a e dá-lhe um beijo de bom dia.
Os nomeados do ESPECIAL do SECRET STORY 9 de ontem, dia 24 de novembro, e que vão a votações para SALVAR, durante esta semana, são os seguintes:
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
BRUNO - 761 20 20 04
DYLAN - 761 20 20 07
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
Acompanhe tudo ao minuto e não perca nada do que se passa na casa mais vigiada do País!