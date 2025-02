Uma noite caótica! Veja as imagens completas da discussão que deixou todos aos berros

O Especial do Secret Story – Desafio Final desta segunda-feira, dia 12 de fevereiro, ficou marcado por um dos confrontos mais tensos da edição, envolvendo Bruno de Carvalho, Miguel Vicente e Inês Morais. A sala foi palco de uma troca de palavras agressiva que culminou em gritos, acusações e a intervenção da Voz, que teve de intervir para acalmar os ânimos.

A disputa teve início com um confronto entre Bruno de Carvalho e Miguel Vicente, que já vinha a ser alimentado por tensões acumuladas ao longo dos últimos dias. O ex-presidente do Sporting, conhecido pelo seu temperamento forte, não poupou críticas ao colega de jogo. «Fiquei desiludido com o Miguel desde que entrei na casa», afirmou Bruno de Carvalho, evidenciando que a relação entre os dois nunca foi das mais pacíficas.

Miguel Vicente, por sua vez, não deixou as acusações sem respostae chegou mesmo a afirmar que o antigo dirigente «não teve arcaboiço» para manter uma conversa civilizada. «Entrou com o objetivo de desmascarar o meu jogo, mas a verdade é que nunca consegui entender a postura dele», explicou. O ex-presidente do Sporting não poupou nas críticas, apelidando Miguel Vicente de «Son Goku da Malveira», numa clara ironia que gerou risos entre os restantes concorrentes. A referência ao famoso personagem de anime foi uma tentativa de Bruno de Carvalho de descredibilizar o jogador, chamando-o de alguém que tenta «impressionar» sem argumentos válidos.

O cenário tornou-se ainda mais ácido quando Inês Morais, que estava a observar o confronto entre os dois, se manifestou. Visivelmente divertida com a tensão crescente entre os dois colegas, a jovem concorrente não escondia o prazer de assistir ao confronto. «Acho isto muito divertido», disse Inês, revelando o seu gosto pelo espetáculo que se estava a desenrolar à sua frente.

Porém, a diversão não durou muito tempo, pois Inês acabou por entrar em cena de forma mais intensa. Durante uma troca de palavras com Bruno de Carvalho, a jovem perdeu a paciência e foi aos gritos. «Dás-te ao respeito se queres!», exclamou, visivelmente frustrada com a atitude de Bruno. O antigo presidente do Sporting não se ficou e respondeu à altura, dizendo: «Sabes quantas vezes já me mandaste calar hoje?»

O clima de tensão foi tal que Bruno de Carvalho chegou a um ponto de rutura, abandonando a sala e retirando o microfone, visivelmente irritado. «É um malcriadão», disse ele sobre Miguel Vicente, acrescentando que ele e Inês Morais «devem ser expulsos», referindo-se à atitude dos dois. «A fiteira, a hipócrita, uma catraia», disparou, arrasando Inês de forma implacável.